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أحمد جودة - القاهرة - أعرب المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو عن إعجابه بزميله محمد قدوس بعد تعادل غانا 2-2 مع مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023.

أنطوان سيمينيو يشيد بمحمد قدوس بعد التألق أمام مصر

قدوس، الذي غاب عن المباراة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر بسبب الإصابة، كان له تأثير كبير في عودته، وسجل هدفين.

وأشاد سيمينيو، في إشارة إلى قدوس، بإبداعه وقدراته على تسجيل الأهداف، وسلط الضوء على مساهماته القيمة للفريق.

وقال:" هو أحد أفضل اللاعبين لدينا، إنه الفتى النجم. إنه يحصل على الكرة، ويصنع الأشياء، ويسجل الأهداف كما فعل اليوم ".

وأشار مهاجم غانا: “لقد كان وجوده إضافة رائعة”.

على الرغم من عدم تحقيق الفوز في أول مباراتين، إلا أن سيمينيو لا يزال متفائلًا بشأن تأهل غانا لمرحلة خروج المغلوب في كأس الأمم الأفريقية، مشددًا على الأداء القوي للفريق أمام مصر.

قال المهاجم: “نحن بحاجة فقط للذهاب يوم الاثنين والفوز، الأداء اليوم كان جيدًا ".

