عاجل.. سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - توصل نادي سيراميكا كليوباترا إلى اتفاق مبدئي مع صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

سيراميكا كليوباترا يضم نجم الأهلي

وقال مصدر إن نادي سيراميكا كليوباترا حصل على موافقة من صلاح محسن للانضمام لصفوفه خلال الشهر الجاري.

وأضاف المصدر بأن سيراميكا كليوباترا يرغب في التعاقد مع صلاح محسن بشكل نهائي.

وتابع المصدر بأن نادي سيراميكا كليوباترا ينتظر موافقة النادي الأهلي لضم اللاعب بشكل نهائي في ظل الرغبة الكبيرة من جانب أيمن الرمادي مدرب الفريق لضمه.

وأشار المصدر إلى أن صلاح محسن يمتلك عروض آخرى من سموحة ونادي زد، لكنه حسم وجهته بالانتقال إلى سيراميكا كليوباترا.

