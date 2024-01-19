عاجل.. الأهلي يقرر تجديد عقود ثلاثي الفريق

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أحمد جودة - القاهرة - قرر مسؤولو النادي الأهلي، تمديد عقود الثلاثي مصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومعتز محمد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة.

الأهلي يقرر تجديد عقود ثلاثي الفريق

وجاء قرار مسؤولو الأهلي بتمديد عقود الثلاثي بناءًا على رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق والذي طلب استمرار اللاعبين.

وينتهي عقد اللاعبين الثلاثة مع النادي الأهلي في صيف ٢٠٢٥، وهو ما يعني أن المتبقي في عقدهم موسم ونصف.

ومن المقرر أن يحسم مسؤولو النادي الأهلي هذا الملف خلال الأيام القليلة المقبلة في طل موافقة شوبير وكوكا ومعتز على التجديد.

الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض معسكرًا خارجيًا في الإمارات يبدأ غدًا السبت ويستمر حتى ٢٨ من الشهر الجاري.

