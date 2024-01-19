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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي للسفر إلى الصين من أجل خوض وديتين في الفترة المقبلة بسبب توقف بطولة دوري روشن السعودي بسبب كأس آسيا.

"رغم التوقف" رونالدو يتسبب في أزمة للنصر السعودي

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن التدريبات الجماعية للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لليوم الثالث على التوالي حيث تدرب وحيدا.

وأوضحت تقارير صحفية سعودية أن كريستيانو رونالدو سوف يغيب عن رحلة النصر في الصين بسبب الإصابة وأنه يحتاج لمدة أسبوعين من أجل التعافي منها.

وتوقفت بطولة دوري روشن السعودي في الفترة الأخيرة وذلك بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا 2023.

وكانت بطولة كأس آسيا انطلقت يوم 12 يناير الماضي في دولة قطر وسوف تستمر حتى يوم 10 من شهر فبراير المقبل.

