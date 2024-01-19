نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: الجماهير بتقيم لاعبي المنتخب على حسب الانتماء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، أن لاعبي منتخب مصر لم يقدموا مردودا جيدا والأداء المتوقع، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

تصريحات خالد الغندور عن منتخب مصر

وقال لاعب منتخب مصر السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "رغم التعثر في المباراتين الماضيتين إلا أن المنتخب المصري، قادر على التأهل من المجموعة الثانية إلى الدور المقبل من بطولة كأس الأمم الأفريقية، مجموعة مصر ليست الأقوى في البطولة، ولكن التعثر أمام موزمبيق وغانا صعبوا مهام لاعبي المنتخب".

وأضاف خالد الغندور: "الجماهير المصرية تقيم لاعبي المنتخب على حسب الانتماء، وليس المستوى وهو ما جعل اللاعبين تشعر بالغضب، وكرة القدم ليست لعبة الثوابت وظهور العرب المخيب في الكان باستثناء المغرب أكبر دليل، وأرفض نغمة انتظار هدايا الأخريين، منتخب مصر اسمه كبير ويقدر يوصل لآخر مراحل البطولة والتتويج بها".

وأشار قائد الزمالك السابق: "لا بد أن يشارك أحمد فتوح خلال مباراة كاب فيردي المقبلة، والبدء بالثلاثي إمام عاشور ومروان عطية وحمدي فتحي، وإشراك عمر مرموش من البداية خاصة وأن من الوارد غياب محمد صلاح، وابتعاد محمد النني عن مستواه لفترة طويلة بسبب إصابته".