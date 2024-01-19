نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب في الإمارات لتسلم جائزة الأهلي أفضل نادي بالشرق الأوسط بحفل "جلوب ‏سوكر"‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتسلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جائزة الأهلي أفضل نادي بالشرق الأوسط خلال ‏الاحتفالية التي تقيمها مؤسسة «جلوب سوكر» اليوم بدولة الإمارات العربية الشقيقية، في ‏حضور كوكبة من كبار مسئولي ونجوم كرة القدم في العالم، الذين تم توجيه الدعوة إليهم بهذه ‏المناسبة.‏

الأهلي أفضل نادٍ في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

وأعلنت قناة ‏ssc ‎‏ السعودية الرياضية نقل فعاليات الحفل على الهواء مباشرة الذي ينطلق في ‏الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.‏

وتوج الأهلي، بجائزة جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، في الاستفتاء الذي ‏أقيم خلال الأيام الماضية بعد منافسة قوية مع العديد من الاندية لتحسم الجماهير التصويت ‏ويحصد الأهلي المركز الأول بنسبة 42% من إجمالي الأصوات.

فيما جاء النصر السعودي ‏في المرتبة الثانية بنسبة 33% بينما احتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع ‏جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير.