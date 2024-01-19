نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كبرى المفاجأت.. سيف جعفر يتحدث عن مفاوضات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر سيف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، مفاجاة من العيار الثقيل، حول مفاوضات القلعة الحمراء معه قبل توقيع عقود انضمامه إلى العملاق السماوي.

ورحل سيف جعفر عن صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي، بعد فشل الاتفاق مع إدارة القلعة البيضاء على تجديد عقده.

- جعفر يؤكد مفاوضات الأهلي

وتحدث سيف جعفر عبر أون تايم سبورتس:" لم أكن أود الرحيل عن صفوف الزمالك، ولكن تعرضت لظلم شديد".

وتابع:" حدثت محاولات بالفعل مع مسؤولو الأهلي ولكن بشكل غير مباشر واتصالات مختلفة من بعض الوكلاء، وأرى أنه شئ صعب انتقالي إلى الأهلي باعتباري أحد أبناء الزمالك".

واختتم جعفر:" إدارة الزمالك اتفقت معي على تجديد عقدي ولم يتم تنفيذ أي شئ من الاتفاق، وجلست مع مرتضى منصور منفردا وكذلك أحمد حسام ميدو، ولم يتم تنفيذ أي أمر، وأتمنى أن يكون جماهير الزمالك غير غاضبة مني".