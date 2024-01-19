نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يتقدم على موزمبيق ويقترب من التأهل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الرأس الأخضر في التقدم على منتخب موزمبيق بهدف نظيف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

تنطلق مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، مساء بعد غدا الجمعة الموافق 19 يناير 2024، على ملعب فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بكوت ديفوار.

ودخل الرأس الأخضر المباراة ضد موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فوزينها.

خط الدفاع: موريرا، كوستا، لوبيز، باولو.

خط الوسط: دوارتي، بينا، مونتيرو.

الهجوم: مينديز، بيبي، كابرالج.

بينما تشكيل موزمبيق الرسمي لمواجهة الرأس الأخضر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سيلواني

خط الدفاع: ميكيسر، دوف، ماندافا، لانجا.

خط الوسط: ماكندزا، أمادي، جيماريش.

خط الهجوم: كاتامو، ويتي، راتيفو.

أحداث الشوط الأول

دخل المنتخبين اللقاء بضغط من أجل إحارز هدف التقدم مبكرًا، والخروج من الشوط الأول بارتياح كبير، وتوالت التمريرات بين المنتخبين.

حتى جاء الهدف الأول عن طريق لاعب الرأس الأخضر بيبي في الدقيقة "32" ليكتب التقدم لفريقه في شباك موزمبيق.

واطلق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول معلنة تقدم الرأس الأخضر على موزمبيق بهدف نظيف.