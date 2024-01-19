خالد الغندور يدافع عن النني ويؤكد إمام عاشور أفضل من تريزيجية

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أحمد جودة - القاهرة - دافع خالد الغندور نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن محمد النني لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في صفوف آرسنال الإنجليزي، رغم تراجع مستواه خلال الفترة الأخيرة منذ تعرضه للإصابة أمام أيندهوفن، والتي أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة.

خالد الغندور يدافع عن النني

وقال لاعب منتخب مصر السابق خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "لا بد أن تعلم الجماهير المهام والأدوار التي تتطلب من كل لاعب، قبل توجيه اللوم له أو الهجوم عليه، محمد النني لاعب بمواصفات فنية دفاعية أكثر من هجومية، ولكنه يفتقد الشراسة وهو ما يجعل الجماهير تلقي اللوم عليه، بالطبع هو غير مفيد حاليا لابتعاده عن المشاركة، ولكن لاعب دوما تحتاج إلى خدماته نظرا لخبرته".

وأضاف خالد الغندور: "منتخب مصر لديه مشكلة كبيرة منذ فترة طويلة، في التحول من الهجوم إلى الدفاع في وقت قصير، ولدينا مشكلة في رقم 6 ظهرت خلال المباريات الماضية، وأرى أن إمام عاشور أفيد وأفضل من محمود حسن تريزيجية في رقم 8، والدفع به أساسيا أمام كاب فيردي مطلب".

وأشار قائد الزمالك السابق: "‏خلال مباراة أمس رغم تواضع أداء البعض، لكن لازم نشيد بالثنائي عمر مرموش ومصطفى محمد، وتوظيف إمام عاشور بدلا من محمد النني نقطة إيجابية خلال المباراة، وتريزيجيه أراه رجل المباراة لصناعته الهدف الثاني والمساهمة في الهدف الأول".