خالد الغندور: أرفض تواجد اللاعبين والمدربين الأجانب في مصر

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أحمد جودة - القاهرة - رفض خالد الغندور قائد نادي الزمالك السابق، فكرة تواجد مدربين ولاعبين أجانب في الدوري المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع رواتبهم مؤخرا وعدم إيجاد الأندية موارد دخل، لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم ودفع الرواتب في مواعيدها.

العندور: أرفض اللاعبين والمدريبن الأجانب

وقال لاعب الزمالك السابق: "أنا ضد وجود اللاعبين والمدربين الأجانب في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الرواتب ومطالبتهم بالحصول عليها بالعملة الأجنبية، وهو ما جعل الأندية تشكو من غلاء الأسعار".

وأضاف خالد الغندور: "لم أر منذ فترة طويلة لاعبا محترفا يصنع الفارق مع الأندية المصرية وكذلك المدربين، أحنا في مصر معندناش ليونيل ميسي ولا كريستيانو رونالدو، ولا حتى تعاقدنا مع بيب جوارديولا".

وأضاف قائد الزمالك السابق: "الفرنسي أنتوني موديست أغلى لاعب في مصر حاليا، يحصل على مليون و800 ألف جنيه ولم يقدم أداء مقنعا مع الأهلي، وأرى أن محمود عبد المنعم كهربا أفضل منه".

وأشار الغندور: "الأندية المصرية خلال الفترة الأخيرة جلبت عددا كبيرا من اللاعبين الأجانب دون فائدة، الزمالك أيضا تعاقد مع البنيني سامسون أكينيولا، ولم يضف له أي شيء يذكر".