نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيف جعفر يكذب مسؤولو الزمالك ويكشف سبب رحيله عن القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد سيف فاروق جعفر، نجم نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، على الأحاديث التي صاحبت رحيله عن صفوف الفارس الأبيض، في الموسم الحالي والتي شهدت جدلا واسعا.

سيف جعفر يرد على اتهامات الزمالك

وأكد سيف جعفر في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2": "رحيلي عن الزمالك لم أخطط له وعانيت بشدة داخل الفريق وتعرضت للظلم، لأن الناس لا تعرف كل التفاصيل".

وأردف: " مضيت مع بيراميدز بعد مدة طويلة من جلستي مع مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها، والذي أكد لي خلالها تجديد عقدي واستمراري مع الفارس الأبيض وفي هذا اليوم شعرت أن مجلس إدارة الزمالك وقتها لم يكن يريد استمراري، كنت أنا من أتواصل معهم وأطلب منهم تجديد عقدي".

وأشار: " جلست مع أحمد حسام ميدو (نجم الزمالك السابق) لحسم بعض بنود العقد الجديد مع الزمالك ولكن لم يتغير شئ أو تحدث خطوة بعد ذلك ولم أوقع أي عقود مع النادي".

وأختتم: "القصة التي تداولها مسؤولي النادي عن سرقة عقودي الموقعة مع الزمالك ليست منطقية، كما أن النادي ممتلئ بالكاميرات في كل أركانه ومن الممكن أن يقوم مجلس الإدارة الحالي بتفريغ هذه الكاميرات وإثبات تلك الواقعة".