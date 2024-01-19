نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لا يغادر الملعب بسهولة.. كلوب يثير قلق جماهير ليفربول بشأن إصابة صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن إصابة نجم الريدز ومنتخب مصر، محمد صلاح الأخيرة، خلال مشاركته في مباراة الفراعنة أمام غانا في كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منتخب.

وغادر صلاح المباراة في أخر دقائق الشوط الأول من المباراة، بعد شعوره بألم في العضلة الخلفية.

كلوب يتحدث عن إصابة صلاح

وأكد يورجن كلوب في تصريحاته عن صلاح:" قمت بالتواصل معه أمس، حتى الآن لا يوجد أي أنباء عن حقيقة إصابته النهائية ولكن نتيجة الفحص الذي سيخضع له ستوضح كل شيء".

وتابع:" أثار الصدمة كان واضحا على وجه صلاح، وهو لاعب لا يغادر الملعب بسهولة لذلك أشعر أن الأمر به شئ".

وأختتم:" لا استطيع أن أتحدث عن أي شئ إلا بعد خضوع اللاعب لإشاعة الرنين والوقوف على مدى إصابته، ليس لدي معلومات جديدة".