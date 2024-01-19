نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من خالد الغندور بعد رفع إيقاف القيد عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور لاعب وقائد نادي الزمالك السابق، عن حقيقة سداد ناديه، الغرامة الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، من أجل أزمة فك إيقاف القيد خلال الساعات القليلة الماضية.

الغندور يعلق على رفع القيد عن الزمالك

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الزمالك لم يدفع الغرامة، ولكن تم التوصل لاتفاقات مع الأطراف، لجدولة الغرامة الموقعة على النادي الأبيض، في وقت معين وهذا تطلب مجهود كبير من مجلس الإدارة".

وأضاف قائد الزمالك السابق: "أتوجه بالشكر بالطبع بمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب، وعضو المجلس عمرو أدهم الذي بذل مجهودا جبارا في هذا الملف، منذ توليهم المسئولية وزمام الأمور في الزمالك".

وأشار الغندور: "الخطوة الأهم بعد فك القيد هو التعاقد مع لاعبي سوبر، فك القيد ليس إنجازا لأنه طبيعي، ولكن ليس طبيعيا تراكم كل هذه الديون على النادي".