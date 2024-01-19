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أحمد جودة - القاهرة - رباعية أسمنت اسيوط وسقوط طامية وفوز الفيوم وتعادل ديروط في دوري القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الحادي عشر بمجموعتى الصعيد بدورى القسم الثاني ب عن تعادل فريق الالومنيوم بقيادة هشام عبد المنعم مع فريق ديروط بقيادة علاء ابراهيم سلبيًا.

- فوز فريق اسمنت اسيوط بقيادة الاسباني جونزاليس على فريق كيما اسوان بقيادة عيد مرازيق برباعية مقابل هدف.



تقدم كيما اسوان بهدف في الشوط الأول سجله عبد الله شرقية وسجل أسمنت اسيوط رباعية في الشوط الثاني.



- تعادل فريق شبان قنا بقيادة مبارك كالوشا مع فريق قوص بقياده سيد غريب سلبيًا.



وتختتم الجوله السبت بمباراة فريق ملوى مع فريق طهطا.

المجموعة الثانية



- فوز فريق نجوم مصر بقيادة عصام عيد على فريق شباب طامية بقيادة رمضان رجب برباعية نظيفة سجلها محمد رزق في الدقيقة 13 ومحمد خالد في الدقيقة 20 من الشوط الأول.

وأضاف أبو الحاج الهدف الثالث واختتم الاهداف طه ابو الشيخ في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

- فوز فريق الفيوم بقيادة سعيد على فريق تليفونات بني سويف بقيادة فؤاد سلامه بهدف دون رد سجله طهير سعد في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.

- تعادل فريق بنى مزار بقيادة أحمد عبد البديع مع فريق شباب مغاغه بقياده أحمد حجر بهدف لمثله.