نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم العراق: حققنا فوزًا مستحقًا على المرشح الأول لكأس آسيا وهدفنا صدارة المجموعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أيمن حسين مهاجم منتخب العراق الأول لكرة القدم، على الإنتصار الذي حققه منتخب بلاده، على حساب نظيره اليابان، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية،من دور المجموعات بكأس امم آسيا 2023 المقامة في قطر.

وقال أيمن حسين، خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إنه يبارك للشعب العراقي، والجماهير العراقية التي تواجدت بملعب المباراة لدعم أسود الرافدين، والجماهير العربية التي ساندتهم أيضًا.

وأصبح أيمن حسين، بعد هدفيه في مرمى اليابان، اول لاعب عراقي يسجل هدفين في مباراة واحدة، بكأس آسيا، منذ يونس محمود أمام فيتنام نسخة 2007.

وأضاف مهاجم منتخب العراق:" منتخب الياباني هو المرشح الأول للفوز بكأس أمم آسيا، والفوز عليه هام للغاية، ولعبنا بروح عالية وقاتلنا حتى الدقائق الاخيرة من زمن المباراة، وأشكر زملائي على الروح العالية والإصرار وتحقيق العلامة الكاملة حتى الآن.

وفاز منتخب العراق على نظيره اليابان، بهدفين مقابل هدف، حيث قاد أيمن حسين منتخب بلاده لفوز تاريخي، بعد تسجيله ثنائية في الدقائق 5و49، ويمنح العراق بطاقة التاهل إلى الدور التالي من كأس الامم الآسيوية.

واستكمل:" كان لدى الجهاز الفني ولاعبي منتخب العراق ثقة كبيرة في تحقيق الفوز على منتخب اليابان، المرشح الأول للفب، والآن سعادتنا لا توصف، وعلينا نسيان هذا الفوز والتركيز على المباراة المقبلة لضمان صدارة المجموعة والحصول على فرصة أفضل في الادوار التالية."

ترتيب مجموعة العراق فى كأس أمم آسيا 2024

واوقعت قرعة دور المجموعات، بكأس أمم آسيا 2024، والتي تستضيفها قطر، بالمجموعة الرابعة، التي تضم منتخب اليابان، ومنتخب إندونيسيا ومنتخب قطر.

وحقق منتخب العراق الفوز على حساب نظيره إندونيسيا، في المواجهة التي جمعت بينهما في افتتاحية منافساته بالبطولة القارية، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فيما حقق الفوز على حساب اليابان لهدفين مقابل هدف، ليحجز بطاقة التأهل والعبور للدور التالي.

ويتصدر منتخب العراق، جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، يليله منتخب اليابان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب إندونيسيا برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل منتخب فيتنام جدول ترتيب المجموعة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة منتخب العراق المقبلة في أمم آسيا

ويستعد منتخب العراق لمواجهة هامة أمام نظيره فيتنام، والتي يستضيف ملعب استاد جاسم بن حمد، الأربعاء المقبل، الموافق 24 يناير، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس امم آسيا.

وتنطلق مباراة العراق ضد فيتنام، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.