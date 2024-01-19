نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة مصر.. الرأس الأخضر يكتسح موزمبيق بثلاثية ويتأهل رسميًا لدور الـ16 بأمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الرأس الأخضر في الفوز على منتخب موزمبيق بثلاثية نظيفة دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بكأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

تشكيلة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق

ودخل الرأس الأخضر المباراة ضد موزمبيق بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: فوزينها.

خط الدفاع: موريرا، كوستا، لوبيز، باولو.

خط الوسط: دوارتي، بينا، مونتيرو.

الهجوم: مينديز، بيبي، كابرالج.

بينما تشكيل موزمبيق الرسمي لمواجهة الرأس الأخضر جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سيلواني

خط الدفاع: ميكيسر، دوف، ماندافا، لانجا.

خط الوسط: ماكندزا، أمادي، جيماريش.

خط الهجوم: كاتامو، ويتي، راتيفو.

أحداث الشوط الأول

دخل المنتخبين اللقاء بضغط من أجل إحارز هدف التقدم مبكرًا، والخروج من الشوط الأول بارتياح كبير، وتوالت التمريرات بين المنتخبين.

حتى جاء الهدف الأول عن طريق لاعب الرأس الأخضر بيبي في الدقيقة "36" ليكتب التقدم لفريقه في شباك موزمبيق.

مجريات الشوط الثاني

ومع الدقيقة "51" من عمر الشوط الثاني سجل اللاعب مينديز نجم منتخب الرأس الأخضر، الهدف الثاني لمنتخب بلاده.

وأضاف اللاعب بينا نجم منتخب الرأس الأخضر الهدف الثالث لفريقه، في الدقيقة "69" من عمر الشوط الثاني سكنت شباك منتخب موزمبيق.

وبهذه النتيجة، اعتلى منتخب الرأس الأخضر، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب موزمبيق، عند المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.