نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة ساديو ماني.. تشكيل منتخب السنغال الرسمي لمواجهة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغالي الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب الكاميرون مساء اليوم الجمعة 19 يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المقرر ان تنطلق صافرة مشاهدة مباراة السنغال والكاميرون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب السنغال الرسمي لمواجهة الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: خاليدو كوليبالي، كريبين ديانا، عبدو ديالو، إسماعيل جاكوبس

خط الوسط: بابي سار، لامين كامارا، باب جايي

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، حبيب ديالو

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تذاع أحداث مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية بتعليق عصام الشوالي والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2024.

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3