عاجل.. تشكيل منتخب الكاميرون الرسمي لمواجهة السنغال في كأس أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ريغوبيرت سونغ المدير الفني للمنتخب الكاميروني الأول لكرة القدم تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره منتخب السنغالي مساء اليوم الجمعة 19 يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024.

ومن المقرر ان تنطلق صافرة بث مباشر مباراة السنغال والكاميرون في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

تشكيل منتخب الكاميرون الرسمي لمواجهة السنغال في كأس أمم إفريقيا

في حراسة المرمي: أونانا

في خط الدفاع: كاستيلتيو، كريستوفر ووه، تولو، تشاتو

في خط الوسط: ايفان نوبا، أوليفيه كيمين، أجويسا

في خط الهجوم: فرانك ماجري، نغامالو، نكودو

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

تذاع أحداث مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون عبر قناة بي إن سبورتس 1 القطرية بتعليق عصام الشوالي والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا 2024.

القناة الجزائرية الارضية

التردد: 11680.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

BeIN Sport CUP 1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3