نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك أنهى الاتفاق مع فينجادا لتدريب الفريق.. ولكن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف خالد الغندور لاعب وقائد نادي الزمالك السابق، عن توصل ناديه لاتفاق مع البرتغالي نيلو فينجادا لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، لخلافة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الزمالك أنهى اتفاقه مع فينجادا ولكن تراجع عن الأمر

وقال الغندور خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مع ولا ضد"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "الزمالك بالفعل كان أنهي كل شيء مع فينجادا، ولكن تم التراجع بعد ذلك، بسبب غضب جماهير نادي الزمالك، والذي ظهر غضبهم، بسبب ابتعاده عن التدريب فترة كبيرة".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "الجماهير كانت السبب الأول في تراجع المجلس الأبيض عن التعاقد مع فينجادا، بسبب كبر سنه والبعض اقترح تواجده مستشارا فنيا للنادي، وقصة الزمالك حاليا تكمن في اللاعبين وليس مدربا".

وأشار خالد الغندور: "أكبر أزمات الزمالك هو التعاقد مع لاعبين لا يليقون بالفريق، وليس وجود مدرب سواء أجنبي أو مصري، وأرى أن معتمد جمال قادر على حصد عدد كبير من البطولات مع النادي".