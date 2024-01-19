نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا بعد فوز الرأس الأخضر أمام موزمبيق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح منتخب الرأس الأخضر في تحقيق فوز عريض على نظيره منتخب موزمبيق، بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وبهذه النتيجة اعتلى منتخب الرأس الأخضر، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، بينما تجمد رصيد منتخب موزمبيق، عند المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ويتواجد منتخب الرأس الأخضر، في المجموعة الثانية من بطولة كأس أمم إفريقيا، برفقة كلا من المنتخبات مصر، وموزمبيق، وغانا.

ترتيب مجموعة الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا

1- الرأس الأخضر 6 نقاط.

2- مصر نقطتين.

3- غانا نقطة واحدة.

4- موزمبيق نقطة واحدة.