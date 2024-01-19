نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إيران الرسمي لمواجهة هونج كونج في كأس آسيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير قلعة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج بعد قليل بستاد خليفة الدولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.
موعد مباراة إيران وهونج كونج
وتنطلق صافرة بداية مباراة إيران وهونج كونج مساء الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.
تشكيل إيران أمام هونج كونج
حراسة المرمى: الريزا
خط الدفاع: ماجد، حسين، رامين.
خط الوسط: ميلاد، سمان، مهدي طارمي، روزبيه.
خط الهجوم: الريزا، مهدي، شهريار.
ترتيب مجموعة إيران وهونج كونج
1- الإمارات 4 نقاط
2- إيران 3 نقاط
3- فلسطين نقطة
4- هونج كونج دون نقاط
القنوات الناقلة لمباراة إيران وهونج كونج
تردد قناة bein asian cup
القمر: نايل سات
التردد: 12187
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
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