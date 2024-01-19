نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل منتخب إيران الرسمي لمواجهة هونج كونج في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أمير قلعة مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره منتخب هونج كونج بعد قليل بستاد خليفة الدولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

موعد مباراة إيران وهونج كونج

وتنطلق صافرة بداية مباراة إيران وهونج كونج مساء الجمعة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة والساعة 8:30 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:30 بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل إيران أمام هونج كونج

حراسة المرمى: الريزا

خط الدفاع: ماجد، حسين، رامين.

خط الوسط: ميلاد، سمان، مهدي طارمي، روزبيه.

خط الهجوم: الريزا، مهدي، شهريار.

ترتيب مجموعة إيران وهونج كونج

1- الإمارات 4 نقاط

2- إيران 3 نقاط

3- فلسطين نقطة

4- هونج كونج دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة إيران وهونج كونج

تردد قناة bein asian cup

القمر: نايل سات

التردد: 12187

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

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