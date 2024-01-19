"زد إف سي" يفوز بجائزة "جلوب سوكر" كأفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - توج زد أف سي بجائزة أفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط المقدمة من احتفالية "جلوب سوكر 2023"، ويحقق إنجازًا جديدًا للكرة المصرية بالفوز بهذا اللقب.

يأتي ذلك تكليلًا لاستراتيجية إدارة زد أف سي، في تطوير الرياضة المصرية من خلال تطوير قطاعات الناشئين في مصر عبر اقتناء أفضل المواهب من مختلف المحافظات، وتطوير مستواهم بالاستعانة بأفضل المدربين وأحدث الأنظمة التدريبية، وكذلك إعداد النشء بالمهارات الحياتية واللغوية المطلوبة ليصبحوا جاهزين للاحتراف في أقوى الدوريات العالمية.

زد أف سي أفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط

وتسلم الكابتن سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضى جائزة "جلوب سوكر" كأفضل قطاع ناشئين في الشرق الأوسط، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت بمدينة دبي في فندق "اتلانتس ذا بالم"، اليوم الجمعة 19 يناير، بحضور عدد كبير من المشاهير ونجوم العالم في كرة القدم، كما حضر الاحتفالية من نادي زد كل من:هيثم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لشركة أورا ديفلوبرز إيجيبت والدكتور أحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لزد أف سي، والكابتن علاء نبيل، رئيس قطاع الناشئين لزد أف سي، ومارتن ستكلبنيبرغ، المدير الفني لفرق كرة القدم بزد إف سي.

وهذه هي ثاني جائزة يفوز بها زد أف سي من احتفالية "جلوب سوكر"، إذ سبق له الفوز بجائزة أفضل قطاع ناشئين في إفريقيا عام 2021، وجاء اختيار "زد إف سي" بناءً على النجاحات التي حققها النادي رغم حداثة تأسيسه في إنشاء قاعدة ناشئين قوية استطاعت الفوز ببطولات محلية، وتنظيم بطولات دولية كبرى، إضافة إلى إمداد المنتخبات الوطنية بمختلف مراحله العمرية بأفضل العناصر، واحتراف عدد من ناشئيه في أندية كبرى.

أعرب الكابتن سيف زاهر، الرئيس التنفيذي لشركة زد للاستثمار الرياضي، عن سعادته بفوز النادي بالجائزة الثانية من احتفالية "جلوب سوكر" العالمية عن قطاع الناشئين، مما يدل على نجاح خطة الإدارة في الاستثمار بالمواهب الواعدة لتأهيلها ليصبحوا نجوم في المستقبل مما ينعكس على تطوير الرياضة المصرية، والمنافسة على الألقاب القارية والعالمية، مضيفًا أن الجائزة بمثابة حافز إضافي لإدارة النادي والعاملين به لاستمرار تطوير أداء اللاعبين الحاليين واكتشاف مواهب جديدة من مختلف المحافظات.

وتعد احتفالية جوائز جلوب سوكر، إحدى أهم الجوائز العالمية في كرة القدم، وتمنح الجائزة للمتميزين من 16 فئة مختلفة في مجال كرة القدم، وتضم اللاعبين واللاعبات، ومدربي الأندية، وسبق أن توج بها العديد من نجوم كرة القدم العالميين أبزرهم كريستيانو رونالدو، الذي فاز بجائزة أفضل لاعب عدة مرات وآخرها كان في عام 2019، وليونيل ميسي وفاز بنفس الجائزة عام 2015، كما فاز المدرب جوزيه مورينيو بجائزة أفضل مدرب في عام 2012.