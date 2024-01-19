كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط لعام 2023، من قِبل جلوب سوكر، في الحفل المقام حاليا في الامارات وسط حضور مجموعة من أساطير كرة القدم في العالم.

كريستيانو رونالدو يحصل على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط

واقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، من أجل توزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام في دولة الإمارات الشقيقة.

وتسلم كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي جائزة جلوب سوكر لحصوله على جائزة أفضل لاعب في العالم من بين المجموعة التي كان ينافس برفقتها.

وكان كريستيانو رونالدو ينافس كلا من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، ودخوله في منافسة قوية أيضًا على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، مع بنزيما ورياض محرز.