عاجل.. هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - حصد فرانسيسكو إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023، من قبل جلوب سوكر في الحفلة المقامة حاليا في الامارات وسط حضور مجموعة من كبار كرة القدم في العالم.

هالاند يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

وأقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام من قِبل تنظيم مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وكان هالاند ينافس على جائزة الأفضل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي، والفرنسي كريم بنزيما، وجولي جود بيلنجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد الإداري، كيفين دي بروين وبرتغالي برناردو سيلفا.

وجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حصل على جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، بعدما حقق خماسية في عام 2023، وحصوله على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية.

وكان ينافس نادي مانشستر سيتي على جائزة الأفضل النادي الأهلي المصري، ونادي أرسنال الإنجليزي، ونابولي وروما الإيطالي، وفلومينينسي البرازيلي.