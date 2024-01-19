نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية تقرر تعديل موعد مباريات البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت اللجنة المنظمة لبطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية إجراء تعديل في مواعيد مباريات البطولة، المقرر انطلاقها غدًا السبت.

تعديل موعد مباريات بطولة الوحدة

وتقرر إقامة لقاء الزمالك أمام الوحدة الإماراتي لتقام في تمام الساعة 8:45 بتوقيت الإمارات، الساعة 6:45 بتوقيت مصر.

وتقام مباراة الاتفاق السعودي أمام أم صلال القطري في تمام الساعة 5:10 بتوقيت الإمارات، 3:10 بتوقيت القاهرة.

واختتم فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد آل نهيان استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غدًا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي مساء غدا السبت، في أولى مباريات الأبيض بدورة الوحدة الودية.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر أمس الخميس، لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها في الفترة 18 وحتى 24 يناير الجاري بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.