نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إنزاجي يعلن تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي إنتر ميلان، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة لاتسيو في المواجهة النارية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إنتر ميلان ولاتسيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إنتر ميلان الرسمي لمواجهة لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: بنيامين بافارد، فرانشيسكو أتشيربي، أليساندرو باستوني.

خط الوسط: فيديريكو ديماركو، نيكولو باريلا، هاكان تشالهان أوجلو، هنريك مخيتريان، ماتيو دارميان.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركوس تورام.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

تذاع مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس السوبر الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 2HD، بتعليق المعلق الإماراتي عامر عبد الله، كما تذاع أيضًا على قنوات SSC السعودية، وتحديدًا SSC EXTRA 3HD، بتعليق المعلق التونسي رؤوف خليف.