نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف وإقالة مدرب تنزانيا بعد تصريحاته ضد المغرب في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت تصريحات عادل عمروش مدرب منتخب تنزانيا، تلقي بظلالها على البطولة الافريقية بعد هجومه على الاتحاد الافريقي والاتحاد المغربي.

واتهم المدرب الاتحاد الافريقي والمغربي، بالتلاعب في مواعيد المباريات واختيار الحكام قبل التراجع عن التصريحات قبل المباراة أمام المغرب.

إلا أن التصريحات لم تمر على المجلس التأديبي للكاف مرور الكرام قبل استدعاء المدرب للمثول للتحقيق أمام الاتحاد الافريقي.

إيقاف وغرامة مالية وإنهاء التعاقد

وصدر القرار بإيقاف المدرب الجزائري 8 مباريات، إضافة لغرامة مالية بلغت 10 الاف دولار بعد شكوى الاتحاد المغربي.

وكان الاتحاد التنزاني قد أعلن عن إنهاء التعاقد مع المدرب الجزائري والاعتماد على مساعده حميد موروكو بدلًا منه في القيادة الفنية للمنتخب.

وكان المنتخب التنزاني قد خسر بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية امام المغرب.

ويقع المنتخب التنزاني في المجموعة السادسة بجانب منتخب المغرب، منتخب زامبيا، منتخب الكونغو الديمقراطية.