مانشستر سيتي يحصل على جائزة أفضل نادي في العالم من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - توج نادي مانشستر سيتي بجائزة جلوب سوكر لأفضل نادٍ في العالم لعام 2023، من قبل جلوب سوكر في الحفلة المقامة حاليا في الإمارات وسط حضور العديد من كبار كرة القدم في العالم.

مانشستر سيتي يحصل على جائزة أفضل نادي في العالم

وأقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام من قِبل تنظيم مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وحصل نادي مانشستر سيتي الإنجليزي على جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، بعد تحقيق الخماسية في عام 2023، وحصوله على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية.

وكان ينافس نادي مانشستر سيتي على جائزة الأفضل النادي الأهلي المصري، ونادي أرسنال الإنجليزي، ونابولي وروما الإيطالي، وفلومينينسي البرازيلي.