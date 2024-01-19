خلدون المبارك رئيس مانشستر سيتي يحقق جائزة أفضل رئيس نادٍ في العالم

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أحمد جودة - القاهرة - حصد خلدون المبارك رئيس نادي مانشستر سيتي جائزة أفضل رئيس نادٍ في العالم لعام 2023، من قبل جلوب سوكر في الحفلة المقامة حاليا في الامارات وسط حضور مجموعة من كبار كرة القدم في العالم.

خلدون مبارك أفضل رئيس نادٍ في العالم

واقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام من قِبل تنظيم مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وجدير بالذكر أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حصل على جائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، بعدما حقق الخماسية في عام 2023، وحصوله على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية.

وكان ينافس نادي مانشستر سيتي على جائزة الأفضل برفقة كلا من النادي الأهلي المصري، ونادي أرسنال الإنجليزي، ونابولي وروما الإيطالي، وفلومينينسي البرازيلي.