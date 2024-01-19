معسكر مفتوح لمنتخب مصر لكرة القدم الصالات استعدادًا لخوض بطولة أمم إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - يبدأ اليوم منتخب مصر لكرة الصالات بقيادة جهاد عرفه المدير الفني للمنتخب، معسكره التدريبى المفتوح على استعدادًا لخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التي ستقام في المغرب والمؤهلة إلى كأس العالم خلال الفترة المقبلة.

معسكر مفتوح لمنتخب الصالات استعدادا لأمم إفريقيا

واختار المدير الفنى قائمة لاعبين تضم كلا من جمال عبدالناصر، محمود عبد الوهاب، أحمد فكرى، على رمضان، أحمد على، أحمد مصطفي فرج، خالد يسرى، محمد جمال، مصطفي عيد، أحمد عبد الرحمن ضاحي، طارق حسن، مصطفي عبد الهادي، محمد سعيد لبيب، محمد عبدالحميد، إبراهيم السيد صلاح، على فرج، عفرتو،مصطفى حسانين وطارق أيمن.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب لتقيم العناصر الجديدة التى تم انتقائها من مباريات بطولة الدورى حتى الآن، وتحديد صلاحية اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل ارسال القائمة النهائية التى ستخوض بطولة كأس الأمم الأفريقية.

واستقر الجهاز الفنى على خوض مباراتين وديا مع منتخب السعودية خلال فبراير المقبل.

ويتابع محمد أبوالوفا عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة المشرف على كرة الصالات خطة استعداد المنتخب للبطولة الأفريقية، ويعمل على توفير كافة الامكانيات لتسهيل مهمة الجهاز الفني فى التأهل إلى كأس العالم المقبلة.

ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من سامح صالح مدربًا عامًا، ياسر عبدالخالق مدرب حراس مرمى،الدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى، أحمد ممدوح المدلك، ايهاب الجندى المدير الإدارى وأحمد حسن مدير المهمات.