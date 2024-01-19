عاجل.. كريستيانو رونالدو يحصد جائزة "مارادونا" لأفضل هداف في العالم 2023 من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - تسلم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جائزة أفضل هداف في العالم من حفل توزيع جوائز جلوب سوكر عن عام 2023، في الحفلة المقامة حاليا في الامارات وسط حضور مجموعة من كبار كرة القدم في العالم.

كريستيانو رونالدو يحصد جائزة "مارادونا" لأفضل هداف في العالم 2023

وحقق كريستيانو رونالدو جائزة أفضل لاعب فى الشرق الأوسط، بجانب جائزة مارادونا، لأفضل هداف فى العالم خلال 2023.

وأقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة.

واعلنت حفل جوائز جلوب سوكر المقامة في الامارات عن حصول كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي على جائزة أفضل لاعب في العالم من المجموعة التي كان ينافس بجانبهم.

وكان كريستيانو رونالدو ينافس على أفضل لاعب في الشرق الأوسط كلا من محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي، وبنزيما ورياض محرز.