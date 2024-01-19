نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب السنغال يضرب شباك الكاميرون بثلاثية ويحسم التأهل لدور الـ16 بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن المنتخب السنغالي الأول لكرة القدم من تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره الكاميرون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة 19 يناير 2024، في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا.

انطلقت صافرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

أحداث مباراة السنغال ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا

سيطر منتخب السنغال على مجريات الشوط الأول من عمر المباراة، حتي افتتح إسماعيلا سار الهدف الأول في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف حبيب ديالو لاعب منتخب السنغال الهدف الثاني في شباك منتخب الكاميرون في الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

وسجل جان شارل كاستيلينو لاعب منتخب الكاميرون الهدف الأول في شباك ميندي في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

وأضاف ساديو ماني مهاجم السنغال الهدف الثالث في شباك منتخب الكاميرون في الدقيقة 95 من زمن الشوط الثاني من الوقت الاضافي، لتنتهي المباراة بفوز السنغال بنتيجة ثلاثة مقابل هدف.

جدول ترتيب المجموعة الثالثة في كأس أمم إفريقيا

السنغال، 6 نقاط

غينيا، نقطة واحدة

الكاميرون، نقطة واحدة

جامبيا، دون نقاط