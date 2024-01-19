نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص وأهداف مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحـداث مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون في الجولة الثانية من منافسات كأس أمم إفريقيا 2024، بفوز السنغال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

أهداف مباراة منتخب السنغال ضد الكاميرون

سجل اللاعب إسماعيلا سار لاعب منتخب السنغال الهدف الأول في شباك منتخب الكاميرون في الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول من عمر وأحداث المباراة.

وأضاف حبيب ديالو لاعب منتخب السنغال الهدف الثاني في شباك منتخب الكاميرون في الدقيقة 71 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

وسجل جان شارل كاستيلينو لاعب منتخب الكاميرون الهدف الأول في شباك ميندي في الدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني من عمر واحداث المباراة.

وأدرك المهاجم ساديو ماني لاعب منتخب السنغال الهدف الثالث في الدقيقة95 من زمن الشوط الثاني، لتنتهي المباراة بفوز السنغال بنتيجة هدفين مقابل هدف.

