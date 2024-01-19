برشلونة يتوج كأفضل نادِ سيدات في العالم لعام 2023 من جلوب سوكر

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أحمد جودة - القاهرة - حصد نادي برشلونة جائزة أفضل نادي سيدات في العالم لعام 2023، من قبل جلوب سوكر في الحفلة المقامة حاليا في الامارات، وسط حضور مجموعة من كبار كرة القدم في العالم.

برشلونة يتوج كأفضل نادِ سيدات في العالم لعام 2023

وأقيمت الحفل مساء اليوم الجمعة، الموافق 19 يناير 2024، لتوزيع جوائز "جلوب سوكر" والذي يُقام من قِبل تنظيم مجلس دبي الرياضي على هامش مؤتمر دبي السنوي.

وتسلم اللاعب هالاند جائزة أفضل لاعب في العالم، وكان ينافس على جائزة الأفضل محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأرجنتيني والنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كيليان مبابي، والفرنسي كريم بنزيما، بجانب جولي جود بيلنجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور ثنائي ريال مدريد الإداري، كيفين دي بروين وبرتغالي برناردو سيلفا.

وتوج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل نادي في العالم لعام 2023، بعد تحقيق الخماسية في عام 2023، وحصوله على دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي الممتاز، السوبر الأوروبي، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس العالم للأندية.