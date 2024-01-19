"لديه فريق وجمهور رائع".. جوارديولا يُشيد بالنادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي عن استحقاق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على المركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023.

جوارديولا يُشيد بالنادي الأهلي

وحصل مدرب مانشستر سيتي اليوم الجمعة على جائزة أفضل مدرب لعام 2023 في حفل جوائز جلوب سوكر، التي أقيمت في الامارات وسط حضور كوكبة من كبار كرة القدم كما حصل النادي الأهلي في ذات التوقيت على جائزة أفضل نادٍ.

وصرح جوارديولا عبر حساب الأهلي قائلا: "الأهلي فريق رائع ولديه جمهور رائع، كنت في إجازة مع عائلتي في مصر، وكنت منبهرا بحب الناس الكبير للفريق".

واختتم تصريحاته: "خاضوا بطولة رائعة وكانوا مميزين في كأس العالم للأندية واستحقوا المركز الثالث".

وحصل نادي مانشستر سيتي على لقب كأس العالم للأندية 2023، عقب فوزه على فلومينينسي البرازيلي في النهائي بنتيجة رباعية نظيف، كما حصد الأهلي المركز الثالث للمرة الرابعة في تاريخه.