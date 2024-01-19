نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب إيران يفوز على هونج كونج بهدف نظيف في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران فوزا مهما على نظيره منتخب هونج كونج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد خليفة الدولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

الشوط الأول

وبدأت أحداث مباراة إيران وهونج كونج برتم هادئ نسبيا وتعددت محاولات المنتخبان لتسجيل هدف حتى سجل مهدي قائدي الهدف الأول في الدقيقة 24 بتمريرة رائعة من ميلاد محمدي وانتهى الشوط 1/0.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني وتعددت محاولات إيران للهدف الثاني وهونج كونج للتعادل ولكنهم لم ينجحوا في ذلك لتألق الدفاع والحارسان وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة إيران وهونج كونج

1- إيران 6 نقاط

2- الإمارات 4 نقاط

3- فلسطين نقطة

4- هونج كونج دون نقاط