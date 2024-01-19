نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد الفوز على حساب الكونغو.. منتخب مصر لكرة اليد يسجل رقما تاريخيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل المنتخب المصري لكرة اليد، سلسلة انتصاراته بالفوز على حساب الكونغو بنتيجة 34/19، وذلك لحساب الجولة الثانية من بطولة كأس الامم الافريقية لكرة اليد.

وكان فراعنة اليد قد تفوقوا على حساب المنتخب الغيني في الجولة الاولى بنتيجة جة 33-15، ليواصل صدارة المجموعة الثانية والتي يقع فيها منتخب الكونغو، منتخب الكاميرون، منتخب غانا.

رقما مميزا للمنتخب المصري

وحافظ المنتخب المصري على سلسلة اللاهزيمة، حيث لم يتلقى اي خسارة منذ 6 سنوات في بطولة أمم افريقيا وتحديدا في المباراة النهائية عام 2018.

ترتيب مجموعة المنتخب المصري

ووقع المنتخب المصري ضمن المجموعة الثانية والذي يأتي على صدارتها برصيد 4 نقاط، ومن ثم ياتي المنتخب الغيني برصيد 2 نقطتين، ويقع في المركز الثالث منتخب الكاميرون بالرصيد ذاته واخيرا منتخب الكونغو.

موعد المباراة القادمة لمنتخب مصر

ويواجه منتخب مصر نظيره الكاميروني في الجولة الثالثة من دور المجموعات، وذلك يوم الأحد المقبل على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.