نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة إيران وهونج كونج في كأس آسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إيران فوزا مهما على نظيره منتخب هونج كونج بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهم منذ قليل بستاد خليفة الدولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة 2 من دور مجموعات بطولة كأس آسيا.

أهداف مباراة إيران وهونج كونج

سجل مهدي قائدي الهدف الأول في الدقيقة 24 بتمريرة رائعة من ميلاد محمدي وانتهت المباراة 1/0.

ترتيب مجموعة إيران وهونج كونج

1- إيران 6 نقاط

2- الإمارات 4 نقاط

3- فلسطين نقطة

4- هونج كونج دون نقاط