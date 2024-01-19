نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مران الزمالك بالإمارات| الجهاز الفني يصحح الأخطاء.. وجلسة مع الجهاز الطبي للاطمئان على حالة اللاعبين قبل مباراة الوحدة الإماراتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ستاد آل نهيان، في إطار الاستعدادات لمواجهة نادي الوحدة الإماراتي المقرر لها غدًا السبت.

وحرص المدير الفني على شرح العديد من الجوانب الفنية لتنفيذها في مران اليوم، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز من أجل الفوز في لقاء الغد والتأهل للمباراة النهائي.

وشدد معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين على ضرورة الظهور بالمستوى المطلوب والذي يليق باسم نادي الزمالك.

فقرة تدريبات بدنية للاعبين

أدى لاعبي الزمالك فقرة تدريبات بدنية خاصة خلال مران اليوم، وتولى أحمد مجدي المدرب العام للفريق الإشراف على الفقرة البدنية، وحرص الجهاز الفني على تخفيف الحمل البدني للاعبين قبل لقاء الغد أمام الوحدة الإماراتي، حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد.

تدريبات قوية لحراس المرمى

خاض محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات قوية خلال مران اليوم أقيم على ستاد آل نهيان.

وتولى محمد عبد المنصف مدرب الحراس الإشراف على تدريبات الثلاثي، وركز على تدريب الحراس على سرعة رد الفعل والتصدي للتسديدات من مسافات مختلفة، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات العرضية.

جلسة مع الجهاز الطبي للاطمئان على حالة اللاعبين

عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وأحمد مجدي المدرب العام، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للاطمئان على حالة اللاعبين قبل مباراة الوحدة الإماراتي المقرر لها غدًا.

وطمأن رئيس الجهاز الطبي أعضاء الجهاز الفني للأبيض على جاهزية جميع اللاعبين للمباراة المقبلة أمام فريق الوحدة الإماراتي.

فقرة فنية خاصة بمران الزمالك

خصص الجهاز الفني للأبيض فقرة فنية للاعبين خلال مران اليوم، وحرص معتمد جمال المدير الفني وأحمد مجدي المدرب العام على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية وعلاج الأخطاء، التي وقع فيها الفريق.

تقسيمة فنية قوية بمران الزمالك

خاص لاعبي القلعة البيضاء تقسيمة فنية خلال مران اليوم الجمعة، وقام معتمد جمال المدير الفني بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لخوض تقسيمة في منتصف الملعب، شهدت ندية وحماس من جميع اللاعبين.

فقرة خاصة للتدريب على ركلات الترجيح

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة لتدريب اللاعبين على ركلات الترجيح خلال مران اليوم الجمعة على ستاد آل نهيان، استعدادًا للقاء الوحدة الإماراتي المقرر له غدًا السبت.

وكانت بعثة الزمالك وصلت إلى أبوظبي ظهر الأمس لبدء معسكر إعداد في الإمارات يتخلله المشاركة في دورتين وديتين، ويتولى أحمد خالد حسانين عضو مجلس الإدارة رئاسة بعثة الفريق في الإمارات.

وتضم قائمة الزمالك لخوض البطولتين كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – حاتم سكر – أحمد زكي - محمود حمدي "الونش" – مصطفى الزناري – محمود علاء – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: عمرو السيسي – محمد أشرف "روقا" – نبيل عماد "دونجا" – سيد عبدالله "نيمار" – مصطفى شلبي – يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" – محمد حسام "بيسو" – محمد السيد – إبراهيما نداي.

الهجوم: سامسون أكينيولا – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويستعد فريق الزمالك للمشاركة في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

وبعدها سيشارك الزمالك في بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير، بجانب أندية الرجاء المغربي والأهلي السعودي ووهان ثري تاونز الصيني، على أن تقام المباريات على ستاد آل مكتوم.