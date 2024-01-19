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أحمد جودة - القاهرة - اقترب جوزيه مورينيو من تدريب الشباب السعودي لتولية مهمة المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، بعدما وضعت إدارة الفريق النظر عليه للإستفادة من خبراته.

مورينيو يقترب من تدريب الشباب السعودي

وغادر جوزيه مورينيو مهام تدريب نادي روما بعد قضاء ما يقارب من 3 سنوات تقريبًا مع نادي العاصمة الإيطالية.

واشارت شبكة "ESPN" أن هناك تواصل بين مورينيو مع نادي الشباب السعودي لتدريب النادي وتوليه مهام المدير الفني، بعد تواصل مع المدير الرياضي للنادي دومينيكو تيتي، بينما يتفاوض وكيله خورخي مينديز مع النادي السعودي.

وكشفت التقارير أن هناك اهتمام كبير من قبل الطرفين من مورينيو، والشباب السعودي، بعدما تلقى عدة عروض من أندية أوروبية تسعى للتعاقد معه بعد الرحيل عن تدريب روما.