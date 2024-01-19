لياو وجيرو يقودان الهجوم.. تشكيل ميلان المتوقع أمام أودينيزي في الدوري الإيطالي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، على تشكيل فريقه الذي سيواجه أودينيزي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي 2023-2024.

موعد مباراة ميلان ضد أودينيزي

يلتقى الروسونيري مع مضيفه أودينيزي، مساء، غدًا، السبت، على ملعب " داتشيا ارينا" ضمن منافسات الجولة الـ21 من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة وفلسطين، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام أودينيزي

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – جابيا – كايير – كالابريا

خط الوسط: لوفتس تشيك – ياسين عدلي – ريندرز

خط الهجوم: لياو – جيرو – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثالث في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، بينما يتواجد أودينيزي في المركز السادس عشر برصيد 18 نقطة.