نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو يحسم مصيره ويعلق على انتقاله إلى الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول، مفاجأة من العيار الثقيل، حول الأنباء التي تربطه دائما بالانتقال إلى غريمه التقليدي، النادي الأهلي، في ظل العروض الخليجية التي تنهال على اللاعب

ولم يتمكن مسؤولو نادي الزمالك حتى الآن من حسم ملف تجديد عقد اللاعب لفترة أطول داخل القلعة البيضاء بسبب الراتب الضخم الذي سيحصل عليه.

زيزو يتحدث عن هتافات جماهير الأهلي

وأكد زيزو في تصريحاته مع سيف زاهر:" انضمامي إلى أكاديمية جي إم جي داخل نادي وادي دجلة بقيادة المهندس ماجد سامي بالتعاون مع مستثمر أجنبي ضخم ساعدني كثيرا بسبب النظام هناك".

ورد زيزو على واقعة ابتسامه لجماهير الأهلي في أحد الكريمات وهم يطالبونه بالرحيل إلى الفارس الأحمر:" أبادلهم نفس الحب والتقدير".

وتابع:" لدي العديد من الأصدقاء المقربين والأقارب داخل عائلتي يشجعون الأهلي وليس لدي أي مشاكل في ذلك".

وأختتم:" تجمعني صداقة مقربة بالعديد من لاعبي النادي الأهلي مثل محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم".