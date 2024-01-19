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أحمد جودة - القاهرة - صعود ' الواسطى ' لترقى الثالثة بعد تصدره في ببنى سويف

حسم مركز شباب الواسطى بطاقة صعوده لدورة الترقي المؤهلة لدورى القسم الثالث، عقب انتهاء منافسات الجولة 12 رغم حصوله على راحه في تلك الجولة.



حيث حقق مركز شباب الفشن فوزا بنتيجة 2/0 على حساب شقيقه نادى الفشن، ليرتفع رصيد مركز شباب الفشن للنقطة 9 فينا توقف رصيد نادى الفشن عند 9 نقاط.



فيما حقق نادى اهناسيا فوزا كبيرا بنتيجة 4/1 على حساب ضيفه مركز شباب باروط، ليرتفع رصيد اهناسيا للنقطة 17 فيما توقف رصيد مركز شباب باروط عند النقطة 20.

وحقق مركز شباب ناصر فوزا اعتباريا بنتيجة 2/0 على حساب نادى شبان الفشن لعدم وجود سيارة الإسعاف، ليرتفع رصيد مركز شباب ناصر للنقطة 19 فيما توقف رصيد نادى شبان الفشن عند نقطة وحيدة.



جدول ترتيب المجموعة:

1 - مركز شباب الواسطى 28 نقطة .

2 - مركز شباب باروط 20 نقطة .

3 - مركز شباب ناصر 19 نقطة.

4 - نادى اهناسيا 17 نقاط .

5 - مركز شباب الفشن 9 نقاط.

6 - نادى الفشن 9 نقاط.

7 - نادى شبان الفشن نقطة .