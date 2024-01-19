نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إنتر ميلان يضرب لاتسيو بثلاثية نظيفة ويتأهل لنهائي كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان إلى نهائي كأس السوبر الإيطالي بعد الفوز أمام لاتسيو بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك" بالسعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أحداث مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

سجل ماركوس تورام أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من أليساندرو باستوني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ديماركو بتمريرة رائعة بكعب القدم إلى زميله تورام الذي سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

ومنعت العارضة الهدف الثاني لصالح الإنتر في الدقيقة 36، بعد عرضية من فيديريكو ديماركو من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها نيكولا باريلا بتسديدة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ولكنها ارتطمت بالعارضة العلوية وخرجت إلى خارج الملعب.

وأحرز هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء، تحصل لاوتارو مارتينيز، نفذها أوجلو بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف دافيد فراتيسي الهدف الثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 86، بعد تمريرة من هنريك مخيتريان إلى زميله فراتيسي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح لاتسيو في الدقيقة 89، وذلك لوجود لمسة يد على تشيرو إيموبيلي قبل تسجيله للهدف.