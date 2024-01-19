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أحمد جودة - القاهرة - البلاستيك يصطدم بأبو السعود وبنها يواجه هليوبوليس بالجولة السادسة عشرة بدورى القسم الثالث

تنطلق السبت في الثانية والنصف عصرًا منافسات الجولة السادسة عشر للمجموعة السادسة مجموعة القاهرة والقليوبية بدورى القسم الثالث، بإقامة 7 مباريات كالتالي..

1- البلاستيك مع ابو السعود



على ملعب نادي البلاستيك ولقاء القمة مع القاع بين فريق البلاستيك متصدر المجموعة بقيادة احمد عبد الغني برصيد 39 نقطة مع فريق ابو السعود متذيل المجموعة بقياده تامر الباشا برصيد 3 نقاط.



وحقق فريق البلاستيك الفوز بثلاثية مقابل هدفين في الدور الأول.



2- هليوبوليس مع بنها



على ملعب نادي هليوبوليس يواجه فريق بنها وصيف المجموعة بقيادةمحسن عبد المحسن برصيد 34 نقطة فريق هليوبوليس صاحب المركز الثاني عشر بقيادة وليد جابر برصيد 13 نقطة.



وحقق فريق بنها الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



3- القناطر الخيرية مع الطيران



على ملعب نادي القناطر يلتقي فريق القناطر الخيرية بقيادة اسماعيل ضمضم برصيد 13 نقطة مع فريق الطيران الخامس بقيادة عمرو ابو الحسن برصيد 22 نقطة.



حقق الطيران الفوز بهدف في الدور الأول.



4-شباب طوخ مع شباب بطا



على ملعب نادي طوخ يلعب فريق طوخ الثالث بقيادةطارق رمضان برصيد 27 نقطة مع فريق شباب بطا صاحب المركز الحادي عشر بقيادة احمد عبد الرؤوف برصيد 14 نقطة.



وحقق طوخ الفوز بهدفين نظيفين في الدور الأول.

5- الماظة مع بهتيم

على ملعب نادي الماظة يحل فريق بهتيم صاحب المركز الثامن بقيادة محمود عبد الحميد برصيد 20 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق الماظة صاحب المركز الثالث عشر بقيادة محمد فتحي برصيد 10 نقاط.



وحقق فريق الماظه الفوز بهدفين مقابل هدف في الدور الأول.



6- شباب قليوب مع المرج



يشهد ملعب نادي شباب قليوب لقاء صعب بين فريق شباب قليوب صاحب المركز الرابع بقيادة احمد عبد النبي برصيد 23 نقطة مع فريق المرج صاحب المركز السابع بقيادة محمد شعراوى برصيد 20 نقطة.



وحسم التعادل السلبى نتيجة الدور الأول.



7- اسكو مع المطرية

يستضيف نادي اسكو مباراة في قوة الآثار بين فريق اسكو صاحب المركز السادس بقيادة اشرف ابو رجيلة برصيد 21 نقطة مع فريق المطرية صاحب المركز العاشر بقيادة عبد الحميد على ميدو برصيد 17 نقطة.

