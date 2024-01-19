نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زيزو: أحلم بالرحيل إلى الدوري الإنجليزي وهذا المدرب سبب تألقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر أحمد سيد زيزو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن أحلامه في المسيرة الشخصية له داخل المستطيل الأخضر، في ظل وجود العديد من العروض الهامة لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويشارك أحمد زيزو في الفترة الأخيرة، مع كتيبة الفراعنة التي تخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية بساحل العاج 2024.

زيزو يتمنى اللعب في الدوري الإنجليزي

وأوضح زيزو في تصريحات مع سيف زاهر:" أرغب في الاحتراف واللعب بالدوري الإنجليزي أعشق الكرة هناك، واجتهد بأقصى قوتي لتحقيق هذا الحلم وما دام اللاعب يحاول سيصل".

وتابع:" لا أرى أنني بعيد عن هذه الخطوة، وبغض النظر عن البرتغالي روي فيتوريا، كارلوس كيروش كان من أفضل المدربين للذين تدربت معهم في كرة القدم".

وأختتم:" فيريرا مدرب الزمالك السابق، هو السبب فب تألقي بشكل كبير فهو مدرب يعشق التفاصيل الصغيرة مثل طريقة الجري وأسلوب التسديد وهكذا".