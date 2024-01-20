نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد معروف حكما لمباراة موريتانيا وأنجولا في كأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الموريتاني لمواجهة قوية أمام نظيره الأنجولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات بطولة كأس الامم الافريقية.

وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة اليوم والذي يقوده المصري محمد معروف مسجلا الظهور الأول في البطولة.

ويعاونه كلا من الليبي عطية محمد مساعد أول، التونسي خليل حساني مساعد ثان، بينما يتواجد معتز الشلماني حكما رابعا.

ويتواجد العنصر المصري على تقنية الفيديو وذلك بوجود محمود البنا ويعاونه محمود ابو الرجال حكم مساعد.

موعد مباراة موريتانيا وأنجولا في أمم إفريقيا

يقام اللقاء على ملعب اليانس بواكي في كوت ديفوار، وتنطلق صافرته في تمام السابعة مساء بتوقيت مصر الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمسابقة كأس الأمم الأفريقية

تنقل المسابقة حصريا على مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الاوسط والذي يأتي ترددها كالاتي:

‏BeIN Sport CUP1 HD

التردد: 10810

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

‏BeIN Sport CUP 2 HD

التردد: 10850

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3

BeIN Sport CUP 3 English HD

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 2/3