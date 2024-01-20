نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو اليوم الجمعة 19-1-2024 في كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة إنتر ميلان ولاتسيو بفوز النيراتزورى بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الجمعة على ملعب "الأول بارك"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي بكأس السوبر الإيطالي.

أهداف مباراة إنتر ميلان ضد لاتسيو في كأس السوبر الإيطالي

افتتح ماركوس تورام أول أهداف اللقاء لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول، بعد عرضية من أليساندرو باستوني من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ديماركو بتمريرة رائعة بكعب القدم إلى زميله تورام الذي سدد كرة مباشرة من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف هاكان تشالهان أوجلو الهدف الثاني لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 49 عن طريق ركلة جزاء، تحصل لاوتارو مارتينيز، نفذها أوجلو بتسديدة أرضية قوية، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وعزز دافيد فراتيسي التقدم بالهدف الثالث لصالح إنتر ميلان في الدقيقة 86، بعد تمريرة من هنريك مخيتريان إلى زميله فراتيسي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد الكرة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.