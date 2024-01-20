نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. منتخب مصر يُعلن تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تفاصيل إصابة محمد صلاح نجم وقائد منتخب مصر الأول لكرة القدم، ومدة غيابه عن الملاعب، بعد الإصابة التي خرج على إثرها من مباراة الفراعنة الماضية ضد غانا في الجولة الثانية من كأس الأمم الأفريقية.

تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه

أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الستة عشر في حالة التأهل.

يسعى روي فيتوريا تجهيز بديل لمحمد صلاح استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

واصل منتخب مصر تدريباته مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية القريبة من فندق الإقامه استعدادًا لمواجهة الرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية.

وتعادل منتخب مصر مع نظيره منتخب غانا بهدفين لكل فريق ضمن لقاءات الجولة الثانية من منافسات كأس الامم الإفريقية.

موعد مباراه منتخب مصر والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب الرأس الأخضر ضمن لقاءات الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها مساء يوم الاثنين القادم.