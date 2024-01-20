نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغييرات في الوسط والهجوم.. تشكيل منتخب الجزائر المتوقع أمام بوركينا فاسو بكأس أمم إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، على تشكيل منتخب بلاده الذي سيدخل مواجهة بوركينا فاسو، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس أمم إفريقيا المقامة حاليًا في كوت ديفوار.

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

يلتقى محاربي الصحراء مع منتخب الخيول، عصر، غدًا، السبت، على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس الأمم الإفريقية، وتبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة وفلسطين، والخامسة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام بوركينا فاسو

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال، عيسى مندي، رامي بن سبعيني، ريان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي، إسماعيل بن ناصر، سفيان فيغولي

خط الهجوم: محمد الأمين عمورة، رياض محرز، بغداد بونجاح

يذكر أن المنتخب الجزائري قد تعادل في الجولة الأولى أمام أنجولا بهدف لكل منهما، فيما فاز المنتخب البوركيني على موريتانيا بهدف نظيف.